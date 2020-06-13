Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«За текущие сутки собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 919 кубометров», — цитирует ведомство РИА Новости.

Сорбентом обработали 3400 кв. м загрязнённой территории. Всего обработали 55,7 тыс. м.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

По оценке МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.