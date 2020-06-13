Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

Короткая ссылка
На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
  • © МЧС РФ

«За текущие сутки собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 919 кубометров», — цитирует ведомство РИА Новости.

Сорбентом обработали 3400 кв. м загрязнённой территории. Всего обработали 55,7 тыс. м.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

По оценке МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить