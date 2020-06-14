В Норильск доставили дополнительные ёмкости для сбора нефтепродуктов

В Норильск на место сбора разлившегося дизтоплива вертолётами доставили новые ёмкости для сбора нефтепродуктов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве сообщили, что «в зону ЧС были доставлены дополнительные ёмкости для сбора водно-топливной смеси».

«Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолётами, один из которых — Ми-8 МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из 97 ёмкостей общей вместимостью более 24,2 тыс. кубометров 74 уже заполнены.

По данным оперативного штаба, по состоянию на утро 14 июня за сутки собрано топливно-водяной смеси 3879 куб. м (всего 25 798 куб. м), в том числе с акватории реки Амбарной 3092 куб. м (всего 21 276 куб. м).

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.