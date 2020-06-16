Специалисты из Норвегии помогут найти решения по ЧП в Норильске

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Специалисты из Норвегии помогут найти решения по улучшению ситуации на месте разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
Специалисты из Норвегии помогут найти решения по ЧП в Норильске
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Три специалиста приедут из Норвегии. Они готовы были бы (прислать. — RT) и большую команду, но мы договорились, что они сначала должны сделать рекогносцировку на площадке, посмотреть, что они могут реально предложить. Мы обсудим эту ситуацию и после этого определимся (с объёмами помощи)», — цитирует его ТАСС.

Дяченко добавил, что приезд иностранных специалистов осложняет ситуация с распространением коронавируса в мире, но они прибудут через несколько дней.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

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