«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске

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«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей. Об этом заявил совладелец и глава компании Владимир Потанин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске
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«Компания активно участвует в этой работе. Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, компания и в дальнейшем продолжит финансирование.

«Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — подчеркнул он.

В начале совещания Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. 

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Как заявлял Потанин, «Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС.

RT ведёт прямую трансляцию.

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