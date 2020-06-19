Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

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Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания.
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
  • РИА Новости

«За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию… локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязнённых площадей», — сказал он в начале совещания.

Глава государства попросил доложить, «есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесённого ущерба».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 19 июня заслушает доклады о ходе ликвидации ЧП в Норильске. 

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