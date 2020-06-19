Путину представят доклады о ликвидации разлива топлива в Норильске

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 19 июня, заслушает доклады о ходе ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путину представят доклады о ликвидации разлива топлива в Норильске
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Как и обещал, Путин держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, 19 июня будут заслушаны доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Красноярского края Александра Усса и главы «Норникеля» Владимира Потанина о том, как «обстоят дела при реализации этой операции».

В конце мая на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизтоплива, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Президент поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить