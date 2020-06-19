Путину представят доклады о ликвидации разлива топлива в Норильске

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 19 июня, заслушает доклады о ходе ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и обещал, Путин держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, 19 июня будут заслушаны доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Красноярского края Александра Усса и главы «Норникеля» Владимира Потанина о том, как «обстоят дела при реализации этой операции».

В конце мая на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизтоплива, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Президент поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.