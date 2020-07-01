Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте ЧП в Норильске

Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работу на месте разлива дизтоплива в Норильске.

«Сто военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из поселка Кумысный, Новосибирская область почти месяц оказывали помощь властям региона и города Норильска в ликвидации последствий розлива дизельного топлива», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба.

Уточняется, что во вторник, 30 июня, группировка завершила работу и вылетела в пункт дислокации.

Ранее в пробах воды из водоёмов Норильска впервые не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3.

19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.

Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей.