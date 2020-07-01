Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте ЧП в Норильске
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«Сто военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из поселка Кумысный, Новосибирская область почти месяц оказывали помощь властям региона и города Норильска в ликвидации последствий розлива дизельного топлива», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба.
Уточняется, что во вторник, 30 июня, группировка завершила работу и вылетела в пункт дислокации.
Ранее в пробах воды из водоёмов Норильска впервые не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3.
19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей.