Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте ЧП в Норильске

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Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работу на месте разлива дизтоплива в Норильске.
Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте ЧП в Норильске
  • globallookpress.com

«Сто военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из поселка Кумысный, Новосибирская область почти месяц оказывали помощь властям региона и города Норильска в ликвидации последствий розлива дизельного топлива», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба.

Уточняется, что во вторник, 30 июня, группировка завершила работу и вылетела в пункт дислокации.

Ранее в пробах воды из водоёмов Норильска впервые не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3.

19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. 

Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей. 

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