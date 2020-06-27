В пробах воды в Норильске не выявлено превышения ПДК нефтепродуктов

В пробах воды из водоёмов Норильска впервые не выявлено превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«По результатам анализа новых проб воды превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений не зафиксировано», — рассказали агентству. Как уточняется, на водоёмах установлено 100 линий боновых заграждений протяжённостью более 11 км. Когда на реках появляются видимые пятна топлива, начинается точечный сбор нефтепродуктов, добавил собеседник агентства. 16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются. Сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива до 1 октября.