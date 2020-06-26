Морспасслужба продолжит работы на месте ЧП в Норильске до 1 октября

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Сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.
Морспасслужба продолжит работы на месте ЧП в Норильске до 1 октября
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Отряд из 12 спасателей ФГБУ «Морспасслужба» продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября», — сказано в сообщении.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл разлив дизтоплива, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.

«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей. 

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