Морспасслужба продолжит работы на месте ЧП в Норильске до 1 октября
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Отряд из 12 спасателей ФГБУ «Морспасслужба» продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября», — сказано в сообщении.
В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл разлив дизтоплива, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.
«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей.