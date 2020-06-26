За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 16 кубометров водонефтяной смеси

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За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 16 куб. м топливно-водяной смеси.
За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 16 кубометров водонефтяной смеси
  • © МЧС РФ

Об этом заявил представитель оперативного штаба.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 16 куб. м», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 5033 тонны загрязнённого поверхностного грунта (всего 143 829 тонн).

Ранее стало известно, что «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей. 

Сообщалось, что активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена, работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.

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