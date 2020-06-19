«Удалось переломить ситуацию»: Путин о последствиях разлива топлива в Норильске

За последние недели была проделана большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, ситуацию удалось переломить. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды. Глава МЧС, в свою очередь, сообщил, что министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы по восстановлению экологии в регионе.

Президент России Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была проделана большая работа и ситуацию удалось переломить. По словам главы государства, разлив нефтепродуктов локализовали, и соответствующие службы приступили к очистке загрязнённых площадей.

«Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжёлые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесённого ущерба», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России ещё не было. В связи с этим сложившаяся ситуация потребовала серьёзной концентрации сил МЧС, Росприроднадзора, а также территориальных органов, учёных и экологов.

Глава государства поручил строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии.

«Главное — не, что называется, быстренько прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства», — отметил президент.

Кроме того, Путин поручил проанализировать работу контролирующих структур, которые своевременно не отреагировали на аварию: «Я вас прошу самым внимательным образом это проанализировать — не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране».

Владимир Путин попросил доложить, есть ли веские основания для снятия федерального режима чрезвычайной ситуации. «Какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесённого ущерба», — сказал президент.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что второй этап ликвидации последствий аварии подходит к концу. По его словам, министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы по восстановлению экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб.

За время проведения работ было собрано 32 тыс. куб. м топливо-водяной смеси и 103 тыс. т грунта, отметил Зиничев. В рамках третьего этапа собранное топливо будет перемещено к месту утилизации, для этого будет построен гибкий трубопровод.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, спасателям удалось вовремя локализовать дизтопливо, в настоящий момент удалось пройти острую фазу.

Кобылкин предложил разработать систему предупредительного мониторинга аварий на производстве.

«Считаю целесообразным на законодательном уровне внести понятие «управление надёжностью и безопасностью объектами критической инфраструктуры», разработать систему предупредительного мониторинга», - сказал он на совещании с президентом.

По словам Кобылкина, такие системы уже существуют на современных предприятиях, но их необходимо распространить на остальные.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизтоплива.

Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

По мнению представителей «Норникеля», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщал, что устранение последствий аварии обойдётся минимум в 10 млрд рублей. При этом бизнесмен заверил президента, что в процессе ликвидации последствий не будет использовано «ни одного рубля» бюджетных средств. В ходе совещания с президентом 19 июня он сообщил, что компания уже потратила 5 млрд руб.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, порче земли, загрязнении вод. По делу арестованы ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.