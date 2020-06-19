Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске

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Более 32 тысяч тонн топливно-водяной смеси собрали на месте разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 310 кубометров, всего 32 307 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 727 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего 103 314 т», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что 64 километра береговой линии и 65 тыс. квадратных метров загрязнённой почвы обработали сорбентом.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина с целью оценить последствия ЧС с разливом топлива в Норильске.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей компании, произошёл разлив дизтоплива. После ЧП возбуждено несколько дел.

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