Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске

Более 32 тысяч тонн топливно-водяной смеси собрали на месте разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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«За сутки собрано топливно-водяной смеси 310 кубометров, всего 32 307 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 727 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего 103 314 т», — приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что 64 километра береговой линии и 65 тыс. квадратных метров загрязнённой почвы обработали сорбентом. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина с целью оценить последствия ЧС с разливом топлива в Норильске. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей компании, произошёл разлив дизтоплива. После ЧП возбуждено несколько дел.