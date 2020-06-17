Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести экспедицию по течению реки Пясина с целью оценить последствия ЧС с разливом топлива в Норильске.
Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края
  • РИА Новости

«Илья Шестаков дал поручение незамедлительно подготовить и провести экспедицию по всему течению реки Пясина», — говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

Отмечается, что целью экспедиции является получение максимально полной информации о том, какой ущерб был причинён окружающей среде и водным биоресурсам.

Ранее стало известно, что активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена, работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.

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