Глава Росрыболовства поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске
- © Пресс-служба губернатора Красноярского края
- РИА Новости
«Илья Шестаков дал поручение незамедлительно подготовить и провести экспедицию по всему течению реки Пясина», — говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.
Отмечается, что целью экспедиции является получение максимально полной информации о том, какой ущерб был причинён окружающей среде и водным биоресурсам.
Ранее стало известно, что активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена, работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.