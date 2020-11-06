Жена Навального называла диеты мужа возможной причиной его недомогания

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В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что жена госпитализированного в Омске Алексея Навального Юлия заявляла, что причиной плохого самочувствия мужа могли стать его диеты.
Жена Навального называла диеты мужа возможной причиной его недомогания
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трёх — пяти дней его беспокоил дискомфорт после приёма пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — отмечается в заявлении.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

В августе диетолог Наталья Круглова в беседе с RT оценила сообщения о возможной связи текущего состояния здоровья Алексея Навального и его рациона питания.

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