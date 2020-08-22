Диетолог оценила сообщения о возможной причине комы Навального

Диетолог Наталья Круглова в беседе с RT оценила сообщения о возможной связи текущего состояния здоровья Алексея Навального и его рациона питания. По словам специалиста, радикальное изменение диеты в совокупности с другим хроническим заболеванием может привести к «возникновению таких тяжёлых состояний».

Круглова рассказала, что определённые диеты могут стать причиной серьёзных нарушений в здоровом функционировании организма.

«Некоторые диеты могут вызывать побочные эффекты, в том числе такие тяжёлые. Это может быть связано с тем, что есть предрасположенность к нарушению функций организма. Например, если человек переходит на белковую диету, а у него нездоровы почки, выделительная система, печень... то любой провоцирующий фактор может привести к возникновению таких тяжёлых состояний, как, например, кома», — объяснила специалист.

При этом она подчеркнула, что диета могла спровоцировать подобные последствия только в случае наличия фонового хронического заболевания.

«Конечно, здоровый человек перенесёт многие диеты, но постепенно будет начинать чувствовать себя хуже… Да, диета могла запустить (тяжёлое состояние Навального. — RT), но был предрасполагающий к этому фактор, хронические заболевания, о которых нам неизвестно», — отметила диетолог.

При этом она обратила внимание на то, что подобные заболевания «могут себя никак не проявлять» до начала диеты.

Ранее замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что в организме Навального не обнаружено ядов, врачи считают, что он не был отравлен.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.