Росприроднадзор назвал размеры экологических штрафов «смехотворными»

Глава Роспотребнадзора Светлана Родионова заявила, что размеры экологических штрафов в России являются «смехотворными».

Как сообщает РИА Новости, она указала, что они несопоставимы с доходами предприятий-нарушителей.

«За два года мы ни разу не поправили штрафы. Экологические штрафы — побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению, закону нет — ни у Роспотребнадзора, ни у Ростехнадзора, ни у кого — таких мизерных и смехотворных штрафов», — отметила Родионова.

По её словам, у российских предприятий нет стимула внедрять технологии, уменьшающие выбросы в окружающую среду.

Вместе с этим глава ведомства подчеркнула, что невозможно одним лишь повышением штрафов сократить объёмы загрязнения в стране.

Как пояснила Родинова, чтобы исправить ситуацию в данном вопросе, необходима, в частности, система мониторинга и методики расчёта ущерба для окружающей среды.

Ранее власти города Усинска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы.

23 августа сообщалось, что на предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га.

3 августа прокуратура заявила, что в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.

28 июля в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу разливом нефтепродуктов.

28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

16 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.