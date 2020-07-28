Росприроднадзор назвал размер ущерба Химкинскому водохранилищу

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В пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.
Росприроднадзор назвал размер ущерба Химкинскому водохранилищу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям провело расчёт размера вреда, причинённого водному объекту реке Грачёвке (Чернавке) как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированных сбросов нефтепродуктов. Размер вреда составил 46 млн 324 тыс. 671 рубль», — указали в ведомстве.

27 июня специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавки в Химках. Позднее в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования заявили, что площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тыс. кв. м.

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