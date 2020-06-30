Власти рассказали о ситуации с разливом нефтепродуктов в Химках

В пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования заявили, что площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тыс. кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе осмотра была подтверждена информация об аварийном сбросе в водный объект. В пойме реки были обнаружены пятна от нефтепродуктов... На 25 июня 2020 года площадь загрязнения составила 500 кв. м. Накануне, по информации Росводресуров, площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тыс. кв. м», — указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что по результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1 тыс. раз.

Как отметили в пресс-службе, с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ «Спецстрой».

Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавки в Химках. Позднее в Минэкологии Подмосковья оценили ситуацию с загрязнением реки.

28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

22 июня в Якутии завели уголовное дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции в селе Аргахтах.

16 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.