На Череповецком меткомбинате произошёл разлив бензола
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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью на промплощадке ЧерМК произошёл разлив бензола… Изначально сообщили, что вылилось 20 т бензола, на промплощадке выяснили, что меньше — порядка 2,5 т. Основная часть жидкости перетекла в аварийную ёмкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали», — указал он.
Как отметил губернатор, авария уже ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет. При проверке стоков и ливневой канализации следов бензола не обнаружено.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.