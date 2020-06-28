На фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости
- РИА Новости
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Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 06:30 мск от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы.
«В микрорайоне Талнах в районе «Талнахской обогатительной фабрики» из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
В настоящее время на месте работает оперативная группа Норильского ПСГ, перекачка жидкости прекращена, проводится оценка масштабов загрязнения.
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