На фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости

На территории «Талнахской обогатительной фабрики» в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 06:30 мск от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы.

«В микрорайоне Талнах в районе «Талнахской обогатительной фабрики» из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В настоящее время на месте работает оперативная группа Норильского ПСГ, перекачка жидкости прекращена, проводится оценка масштабов загрязнения.

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