В Якутии завели дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции
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- РИА Новости
«Установлено, что утечка топлива произошла из цистерны дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» в результате ненадлежащего принятия мер, направленных на соблюдение законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности», — заявили в ведомстве.
В результате произошло загрязнение почвы и реки Алазея.
«По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»)», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработали технологии восстановления почвы от нефти.