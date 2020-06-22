В Якутии завели дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции

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В Якутии завели уголовное дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции в селе Аргахтах. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Якутии завели дело по факту утечки топлива с дизельной электростанции
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Установлено, что утечка топлива произошла из цистерны дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» в результате ненадлежащего принятия мер, направленных на соблюдение законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности», — заявили в ведомстве.

В результате произошло загрязнение почвы и реки Алазея.

«По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработали технологии восстановления почвы от нефти.

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