В Удмуртии разработали технологии восстановления почвы от нефти
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу центра.
«Те экологические катастрофы, которые, к сожалению, всё чаще происходят по всему земному шару, напоминают нам о том, что думать нужно не только о решении сиюминутных задач, о развитии технологий, о получении прибыли — думать нужно и о том, какой мир, какую природу мы оставим после себя нашим детям, нашим внукам», — заявил директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес.
Он добавил, что научный центр продолжит работу в данном направлении, поскольку эта задача является приоритетной.
Специалисты уже применили разработки при составлении рекультивации земель, загрязнённых нефтью, на двух участках в Крыму и на одном в Самарской области.
Ранее, как сообщала газета «Известия», учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.