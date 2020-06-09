В Удмуртии разработали технологии восстановления почвы от нефти

В Удмуртском федеральном исследовательском центре (УдмФИЦ) УрО РАН рассказали о разработке новых технологий восстановления почвы после загрязнения нефтью, адаптированных к климатическим условиям региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Те экологические катастрофы, которые, к сожалению, всё чаще происходят по всему земному шару, напоминают нам о том, что думать нужно не только о решении сиюминутных задач, о развитии технологий, о получении прибыли — думать нужно и о том, какой мир, какую природу мы оставим после себя нашим детям, нашим внукам», — заявил директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес.

Он добавил, что научный центр продолжит работу в данном направлении, поскольку эта задача является приоритетной.

Специалисты уже применили разработки при составлении рекультивации земель, загрязнённых нефтью, на двух участках в Крыму и на одном в Самарской области.

Ранее, как сообщала газета «Известия», учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.