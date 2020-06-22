В России изменят требования к хранению топлива на электростанциях

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Министерство энергетики России и Ростехнадзор приступили к анализу требований к хранению топлива на электростанциях, чтобы затем внести в нормы изменения. Их целью станет недопущение ситуаций с загрязнением окружающей среды.
В России изменят требования к хранению топлива на электростанциях
  • РИА Новости

«Минэнерго России и Ростехнадзор приступили к анализу требований нормативных правовых актов в части условий хранения топлива на электростанциях с целью разработки и внесения изменений, необходимых для недопущения ситуаций с загрязнением почвы и водных ресурсов», — сообщили в министерстве.

Ранее прокуратура Среднеколымского района Якутии начала проверку по факту утечки топлива на электростанции в селе Аргахтах.

По данным МЧС, в почву вытекло около 5 тонн топлива.

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