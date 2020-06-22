Прокуратура начала проверку по факту утечки топлива в Якутии
- РИА Новости
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«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц», — сообщила пресс-служба республики.
На место происшествия по поручению прокуратуры республики вылетел природоохранный прокурор.
Вечером 21 июня стало известно, что на дизельной электростанции в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
По данным МЧС, в почву вытекло около 5 тонн топлива.