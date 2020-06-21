В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии

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В пресс-службе МЧС России рассказали, сколько топлива разлилось на электростанции в Якутии.
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
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«Через полтора часа завершится работа по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную ёмкость. Ведётся организация работ по рекультивации почвы. Вытекло менее 5 тонн топлива в почву», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

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