В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
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«Через полтора часа завершится работа по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную ёмкость. Ведётся организация работ по рекультивации почвы. Вытекло менее 5 тонн топлива в почву», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
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