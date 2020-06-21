На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

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На дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В селе Аргахтах из ёмкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из повреждённой ёмкости в другие ёмкости», — указали в ведомстве.

Уточняется, что перекачка производится в соседнюю ёмкость объёмом 160 тонн и две ёмкости объёмом 25 тонн.

В МЧС не уточняют объём разлившегося топлива.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

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