На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«В селе Аргахтах из ёмкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из повреждённой ёмкости в другие ёмкости», — указали в ведомстве.
Уточняется, что перекачка производится в соседнюю ёмкость объёмом 160 тонн и две ёмкости объёмом 25 тонн.
В МЧС не уточняют объём разлившегося топлива.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
Подробнее по теме — в материале RT.