На электростанции в Якутии завершили перекачку вытекшего дизельного топлива в резервную ёмкость.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Сахаэнерго».

«Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» завершили перекачку топлива из резервуара дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия), из которого сегодня в почву вытекло около 4 тонн топлива», — отметили в компании.

Уточняется, что в настоящий момент на месте ЧП ведётся организация работ по рекультивации почвы. Утром ожидается, что МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. Позднее в МЧС назвали объём разлившегося топлива.