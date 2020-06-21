В Якутии завершили перекачку вытекшего дизельного топлива

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На электростанции в Якутии завершили перекачку вытекшего дизельного топлива в резервную ёмкость.
В Якутии завершили перекачку вытекшего дизельного топлива
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Сахаэнерго».

«Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» завершили перекачку топлива из резервуара дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия), из которого сегодня в почву вытекло около 4 тонн топлива», — отметили в компании.

Уточняется, что в настоящий момент на месте ЧП ведётся организация работ по рекультивации почвы. Утром ожидается, что МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара. 

Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. Позднее в МЧС назвали объём разлившегося топлива.

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