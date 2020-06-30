Минэкологии Подмосковья оценило ситуацию с загрязнением реки в Химках

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Министерство экологии и природопользования Московской области прокомментировало ситуацию с загрязнением сточными водами поверхности реки Чернавки в Химках.
Минэкологии Подмосковья оценило ситуацию с загрязнением реки в Химках
  • АГН «Москва»

«В ходе расследования установлено, что компания-эксплуатант коллектора не имеет необходимых разрешений на осуществление своей деятельности. За эти нарушения 29 июня представителям компании выданы три протокола о нарушении природоохранного законодательства по ст. 7.6, ст. 8.1 и ст. 8.46 КоАП России», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В настоящее время на месте загрязнения в русле реки устанавливают дополнительные боновые заграждения.

Кроме того, проводится расчистка русла, откачка нефтепродуктов из колодцев и обследование коллектора ливневой канализации.

«По итогам обследования будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор», — заверили в министерстве.

Там подчеркнули, что виновные будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами.

Ранее стало известно, что источником загрязнения реки Чернавки в Химках мог стать коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

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