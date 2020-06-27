В Химках зафиксировали загрязнение на реке Чернавке

Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавки в Химках.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Утром в пятницу, 26 июня, в Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачёвки (Чернавки) в черте Химок. Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, источником загрязнения является коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

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