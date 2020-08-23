На предприятии в Коми произошёл разлив около 7 тонн нефти

На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га, сообщили в Росприроднадзоре.

© РИА Новости / МЧС РФ

«На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Республики Коми разлилось 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га», — цитирует ведомство РИА Новости. В настоящее время на месте идёт сбор загрязненного нефтепродуктами грунта, угрозы загрязнения водных объектов нет. Межрегиональное управление Росприроднадзора Коми и Ненецкого автономного округа совместно с Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой начали проверку. «Если загрязнение земель лесного фонда Коми подтвердится, будет рассчитан ущерб природе, а в отношении виновника возбуждено административное дело», — добавили в ведомстве. 3 августа в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.