На предприятии в Коми произошёл разлив около 7 тонн нефти

Короткая ссылка
На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га, сообщили в Росприроднадзоре.
На предприятии в Коми произошёл разлив около 7 тонн нефти
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Республики Коми разлилось 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га», — цитирует ведомство РИА Новости.

В настоящее время на месте идёт сбор загрязненного нефтепродуктами грунта, угрозы загрязнения водных объектов нет.

Межрегиональное управление Росприроднадзора Коми и Ненецкого автономного округа совместно с Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой начали проверку.

«Если загрязнение земель лесного фонда Коми подтвердится, будет рассчитан ущерб природе, а в отношении виновника возбуждено административное дело», — добавили в ведомстве.

3 августа в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить