В Коми произошёл разлив нефти

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В Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.
В Коми произошёл разлив нефти
  • РИА Новости

Об этом сообщает республиканская прокуратура.

«1 августа… на территории Усинского района Республики Коми при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организацией был повреждён напорный нефтепровод», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате этого произошёл разлив не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости. Площадь нефтезагрязнённых земель составила 0,48 га.

«В целях дальнейшего исключения распространения нефтесодержащей жидкости установлены нефтеловушки и боновые заграждения. В настоящее время задействовано при ликвидации нефтеразлива 25 человек и семь единиц техники», — добавили в ведомстве.

В связи с произошедшим была организована проверка.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.

28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

16 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

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