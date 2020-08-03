В Коми произошёл разлив нефти

В Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.

Об этом сообщает республиканская прокуратура.

«1 августа… на территории Усинского района Республики Коми при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организацией был повреждён напорный нефтепровод», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате этого произошёл разлив не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости. Площадь нефтезагрязнённых земель составила 0,48 га.

«В целях дальнейшего исключения распространения нефтесодержащей жидкости установлены нефтеловушки и боновые заграждения. В настоящее время задействовано при ликвидации нефтеразлива 25 человек и семь единиц техники», — добавили в ведомстве.

В связи с произошедшим была организована проверка.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.

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29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.