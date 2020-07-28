В Якутии возбудили дело после разлива 4,7 тонны топлива
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«Прокурор Среднеколымского района... провёл проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции села Аргахтах «Сахаэнерго» 21 июня... По материалам проверки... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в ходе проверки выяснилось, что с 1993 года, то есть 27 лет, соответствующую цистерну никто не обследовал ни снаружи, ни изнутри. В прошедшем же июне работники дизельной электростанции провели лишь «формальное обследование» ёмкости и не выявили каких-либо дефектов.
Это, по данным прокуроров, в конечном счёте и привело к экологической аварии.
Помимо уголовной ответственности, компания «Сахаэнерго» наказана в административном порядке — выписаны штрафы на 210 тыс. рублей.
В настоящий момент «организована работа по взысканию ущерба почве и водному объекту... в общей сумме свыше 4,5 млн рублей».
Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.
28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.
16 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.