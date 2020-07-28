В Якутии возбудили дело после разлива 4,7 тонны топлива

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после разлива 4,7 тонны дизельного топлива в Якутии.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Прокурор Среднеколымского района... провёл проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции села Аргахтах «Сахаэнерго» 21 июня... По материалам проверки... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ходе проверки выяснилось, что с 1993 года, то есть 27 лет, соответствующую цистерну никто не обследовал ни снаружи, ни изнутри. В прошедшем же июне работники дизельной электростанции провели лишь «формальное обследование» ёмкости и не выявили каких-либо дефектов.

Это, по данным прокуроров, в конечном счёте и привело к экологической аварии.

Помимо уголовной ответственности, компания «Сахаэнерго» наказана в административном порядке — выписаны штрафы на 210 тыс. рублей.

В настоящий момент «организована работа по взысканию ущерба почве и водному объекту... в общей сумме свыше 4,5 млн рублей».

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.

28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

16 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.