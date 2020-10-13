Росгвардия сообщила о проверке по стрельбе в Нижегородской области

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Росгвардия сообщила, что разрешение на оружие подозреваемому в убийстве трёх человек в Нижегородской области было выдано законно.
Росгвардия сообщила о проверке по стрельбе в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Росгвардии. 

«Монахову Данилу Михайловичу, 06.06.2002 года рождения, разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства России об оружии», — цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечается, что по результатам проверки установлено, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

При этом 17 августа сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области провели проверку обеспечения им сохранности оружия, боеприпасов и патронов к оружию.

«По результатам проверки установлено соответствие условий хранения оружия и патронов предъявляемым требованиям, о чём составлен соответствующий акт», — заявили в ведомстве.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения. Подозреваемого позднее обнаружили мёртвым.

СК возбудил дело о халатности в связи с выдачей разрешения на оружие подозреваемому. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку законности выдачи лицензии.

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