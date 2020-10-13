Прокуратура проверит законность выдачи лицензии нижегородскому стрелку

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку законности выдачи разрешения на оружие подозреваемому в стрельбе в Нижегородской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы проводим проверку соблюдения действующего законодательства при получении им лицензии (на оружие)...» — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что будет проверена правомерность выдачи лицензии и получения медицинских справок подозреваемым.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с выдачей разрешения на оружие подозреваемому в стрельбе в городском округе Бор Нижегородской области.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения. Подозреваемого позднее обнаружили мёртвым.