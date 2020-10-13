Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

Короткая ссылка
Состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области стабилизировано, ещё у одной пострадавшей крайне тяжёлое состояние. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
  • © РИА Новости / Роман Владимиров

«1. Женщина. Крайне тяжёлое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена... Переведена в реанимацию», — написал он в Instagram.

По его словам, ещё у одной пострадавшей женщины наблюдается тяжёлое состояние, у неё огнестрельное ранение органов брюшной полости. В настоящее время она стабилизирована и переведена в областную больницу, в реанимацию.

«3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А. Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату», — добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Информация на 23:23 город Бор. ЦРБ. Трое пострадавших 1. Женщина. Крайне тяжелое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию. 2. Женщина. Тяжелое состояние. Огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована. Переведена в областную больницу им Н.А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Пациентка доставлена в операционную. Операция закончена. Переведена в реанимацию. 3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А.Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату. Эвакуацию осуществляли бригады Центра медицины катастроф Нижегородской области. Психологическая помощь оказана пострадавшим и родственникам погибших. Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор был развернут медицинский оперативный штаб. Для экстренного выбора тактики лечения подключались главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов. На месте трагедии погибли три человека.

Публикация от Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk)

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. По заявлению СК, в результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить