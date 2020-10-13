Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

Состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области стабилизировано, ещё у одной пострадавшей крайне тяжёлое состояние. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

«1. Женщина. Крайне тяжёлое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена... Переведена в реанимацию», — написал он в Instagram.

По его словам, ещё у одной пострадавшей женщины наблюдается тяжёлое состояние, у неё огнестрельное ранение органов брюшной полости. В настоящее время она стабилизирована и переведена в областную больницу, в реанимацию.

«3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А. Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату», — добавил он.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. По заявлению СК, в результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего.