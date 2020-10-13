Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
- © РИА Новости / Роман Владимиров
«1. Женщина. Крайне тяжёлое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена... Переведена в реанимацию», — написал он в Instagram.
По его словам, ещё у одной пострадавшей женщины наблюдается тяжёлое состояние, у неё огнестрельное ранение органов брюшной полости. В настоящее время она стабилизирована и переведена в областную больницу, в реанимацию.
«3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А. Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату», — добавил он.
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Информация на 23:23 город Бор. ЦРБ. Трое пострадавших 1. Женщина. Крайне тяжелое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию. 2. Женщина. Тяжелое состояние. Огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована. Переведена в областную больницу им Н.А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Пациентка доставлена в операционную. Операция закончена. Переведена в реанимацию. 3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А.Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату. Эвакуацию осуществляли бригады Центра медицины катастроф Нижегородской области. Психологическая помощь оказана пострадавшим и родственникам погибших. Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор был развернут медицинский оперативный штаб. Для экстренного выбора тактики лечения подключались главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов. На месте трагедии погибли три человека.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. По заявлению СК, в результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.
Полиция ведёт розыск нападавшего.