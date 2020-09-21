Путин подписал указ о повышении окладов судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских судей на 3% с 1 октября.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов России», — говорится в документе.

В июне сообщалось, что уже бывшая краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.