Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Краснодарского краевого суда.
Уточняется, что сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией. При этом из 138 судей обнародовать эту информацию согласились лишь 84 человека.
Хахалева оказалась в числе тех, кто не стал раскрывать свои данные об имуществе.
В 2017 году на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой выступил ряд известных российских артистов, в том числе Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.
Совет судей Краснодарского края пришёл к выводу, что свадьбу оплатил супруг судьи. В ходе проверки, проведённой советом судей, было установлено, что расходы на торжество составили порядка 5 млн рублей.
В августе 2019 года СМИ сообщили, что Хахалеву отстранили от судебных процессов.