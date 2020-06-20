Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

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Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Краснодарского краевого суда.

Уточняется, что сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией. При этом из 138 судей обнародовать эту информацию согласились лишь 84 человека.

Хахалева оказалась в числе тех, кто не стал раскрывать свои данные об имуществе.

В 2017 году на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой выступил ряд известных российских артистов, в том числе Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. 

Совет судей Краснодарского края пришёл к выводу, что свадьбу оплатил супруг судьи. В ходе проверки, проведённой советом судей, было установлено, что расходы на торжество составили порядка 5 млн рублей.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что Хахалеву отстранили от судебных процессов.

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