СМИ: Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от судебных процессов
Указывается, что новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов издал приказ о переформировании составов судей по специализациям.
В приказе говорится, что один из составов судей будет заниматься научно-консультативной работой, а также обобщением практики по гражданским делам.
По данным издания, этот состав будет возглавлять Хахалева.
В 2017 году на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой выступил ряд известных российских артистов, в том числе Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.
Совет судей Краснодарского края пришёл к выводу, что свадьбу оплатил супруг судьи. В ходе проверки, проведённой советом судей, было установлено, что расходы на торжество составили порядка 5 млн рублей.