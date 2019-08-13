СМИ: Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от судебных процессов

Краснодарская судья Елена Хахалева отстранена от судебных процессов, она будет заниматься научно-консультационной работой. Об этом пишет сайт kp.ru.

Указывается, что новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов издал приказ о переформировании составов судей по специализациям.

В приказе говорится, что один из составов судей будет заниматься научно-консультативной работой, а также обобщением практики по гражданским делам.

По данным издания, этот состав будет возглавлять Хахалева.

В 2017 году на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой выступил ряд известных российских артистов, в том числе Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

Совет судей Краснодарского края пришёл к выводу, что свадьбу оплатил супруг судьи. В ходе проверки, проведённой советом судей, было установлено, что расходы на торжество составили порядка 5 млн рублей.