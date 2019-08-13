СМИ: Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от судебных процессов

Короткая ссылка
Краснодарская судья Елена Хахалева отстранена от судебных процессов, она будет заниматься научно-консультационной работой. Об этом пишет сайт kp.ru.

Указывается, что новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов издал приказ о переформировании составов судей по специализациям. 

В приказе говорится, что один из составов судей будет заниматься научно-консультативной работой, а также обобщением практики по гражданским делам.

По данным издания, этот состав будет возглавлять Хахалева.

В 2017 году на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой выступил ряд известных российских артистов, в том числе Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. 

Совет судей Краснодарского края пришёл к выводу, что свадьбу оплатил супруг судьи. В ходе проверки, проведённой советом судей, было установлено, что расходы на торжество составили порядка 5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить