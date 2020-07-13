Краснодарскую судью Хахалеву лишили статуса

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВККС.

В коллегии сообщили, что причиной такого решения стали частые прогулы судьи. Внутренняя проверка показала, что за несколько лет она отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. В 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018-м — только пять.

«Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — говорится в сообщении.

Скандал вокруг Хахалевой разгорелся после того, как летом 2017 года в интернете появилось видео со свадьбы её дочери, на которую были приглашены Николай Басков, Валерий Меладзе и другие артисты. СМИ писали, что торжество могло обойтись в $2 млн.