ВККС разрешила СК возбудить уголовные дела против шести судей

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение Следственным комитетом России уголовных дел в отношении двух действующих и четверых судей в отставке.
ВККС разрешила СК возбудить уголовные дела против шести судей
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  • РИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания ВККС, состоявшегося в Москве с 25 по 29 мая.

Представление о возбуждении уголовных дел удовлетворено в отношении мирового судьи судебного участка №52 Жуковского района Московской области Станислава Крупина, судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, а также мирового судьи в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной, судьи Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычёва.

В середине мая глава СК Александр Бастрыкин запросил у ВККС разрешение на возбуждение дел против семи судей.

В отношении них намерены завести дела о мошенничестве, участии в ДТП, разбое и превышении должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, на привлечение судей в качестве обвиняемых даже после их ухода с должности необходимо разрешение квалифколлегии.

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