СК запросил разрешение на возбуждение дел против семи судей

Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, сообщается на сайте ВККС.

Как отмечается, представления за подписью председателя СК Александра Бастрыкина будут рассмотрены 27 мая.

В частности, речь идёт о шести судьях в отставке и одном действующем. На двоих намерены завести дела о мошенничестве, троих хотят привлечь к ответственности за участие в ДТП, одного — за разбой, ещё одного — за превышение должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, на привлечение судей в качестве обвиняемых даже после их ухода с должности необходимо разрешение квалифколлегии.