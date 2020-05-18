СК запросил разрешение на возбуждение дел против семи судей

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Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, сообщается на сайте ВККС.
СК запросил разрешение на возбуждение дел против семи судей
  • РИА Новости

Как отмечается, представления за подписью председателя СК Александра Бастрыкина будут рассмотрены 27 мая.

В частности, речь идёт о шести судьях в отставке и одном действующем. На двоих намерены завести дела о мошенничестве, троих хотят привлечь к ответственности за участие в ДТП, одного — за разбой, ещё одного — за превышение должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, на привлечение судей в качестве обвиняемых даже после их ухода с должности необходимо разрешение квалифколлегии.

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