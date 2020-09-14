СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в Нижнекамске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в многоэтажном доме в Нижнекамске. Об этом заявили в пресс-службе СК по Татарстану.

«В результате пожара погиб мужчина. Предположительно, хозяин квартиры 1968 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, личность погибшего и причины пожара устанавливаются, назначены экспертизы.

Следователи проверят сообщения жителей данного дома в СМИ о запахе газа незадолго до пожара.

«Также будут проверены службы, ответственные за безопасность газового оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Татарстана заявила, что проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Нижнекамске.

В ходе тушения пожара, как заявляли в МЧС, было обнаружено тело мужчины.

8 сентября «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре.