СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в Нижнекамске
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«В результате пожара погиб мужчина. Предположительно, хозяин квартиры 1968 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, личность погибшего и причины пожара устанавливаются, назначены экспертизы.
Следователи проверят сообщения жителей данного дома в СМИ о запахе газа незадолго до пожара.
«Также будут проверены службы, ответственные за безопасность газового оборудования», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Татарстана заявила, что проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Нижнекамске.
В ходе тушения пожара, как заявляли в МЧС, было обнаружено тело мужчины.
8 сентября «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре.