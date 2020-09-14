Прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане

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Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнекамске, на место выехала следственно-оперативная группа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане
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«Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме», — приводит ТАСС сообщение.

В ГУ МЧС по региону агентству заявили, что 14 сентября поступило сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже дома в Нижнекамске.

«На месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, причина пожара устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Пожар в настоящее время потушен.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре.

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