Прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане

Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнекамске, на место выехала следственно-оперативная группа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме», — приводит ТАСС сообщение.

В ГУ МЧС по региону агентству заявили, что 14 сентября поступило сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже дома в Нижнекамске.

«На месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, причина пожара устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Пожар в настоящее время потушен.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре.