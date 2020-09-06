Супруга Навального прокомментировала обращение Рошаля к врачам ФРГ

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Супруга Алексея Навального Юлия прокомментировала обращение главы Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля к немецким коллегам с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния её мужа.
Супруга Навального прокомментировала обращение Рошаля к врачам ФРГ
  • Reuters

В своём Instagram Юлия Навальная написала, что генезис комы её супруга известен — «это отравление ФОС» и в Омске об этом «прекрасно знали».

«Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках. Возможно, вам тоже стоит их почитать», — отметила она.

Навальная добавила, что когда больной попадает в российскую больницу, то «вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью».

«Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас», — сказала она.

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального. Как отметил Рошаль, к объединённой комиссии можно привлечь токсикологов из других стран, провести консультации и вынести беспристрастный окончательный вердикт, был Навальный отравлен или нет.

Он также призвал врачей оставаться вне политики.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.

Как заявили в российском МИД, Москва призывает Берлин как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным.

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