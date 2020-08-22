Политолог прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Навального

Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг состояния госпитализированного Алексея Навального.

«Это печально, когда есть угроза здоровью и даже жизни человека и на этом начинаются политические пляски… Я прежде всего хотел бы, чтобы Алексей поправился и чтобы у него всё было в порядке, но, к сожалению, человек — это существо смертное и уязвимое», — считает эксперт.

По его словам, «болезни и кризисы бывают не только по политическим причинам, они могут быть связаны и с другими делами».

«Если верить тому, что говорят врачи, никаких следов отравления там не нашли, а нашли только следы алкоголя и кофеина. Нагрузки на нём большие... много летал. Кроме того, его психологическое состояние может сказываться. Поэтому я думаю, что это вполне естественный сбой в его организме, а не предмет вмешательства», — подчеркнул политолог.

Ранее заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что в организме Навального не обнаружено ядов, врачи считают, что он не был отравлен.

Также в Минздраве Омской области заявили, что анализы Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом не обнаружены оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо. Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.