Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

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Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
  • РИА Новости

«В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там подчеркнули, что врачи, которые лечили Навального, «готовы взаимодействовать как с родственниками, так и с врачами зарубежной клиники и предоставить любую информацию или оказать помощь».

Как заявили ранее врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.

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