Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
- РИА Новости
«В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Там подчеркнули, что врачи, которые лечили Навального, «готовы взаимодействовать как с родственниками, так и с врачами зарубежной клиники и предоставить любую информацию или оказать помощь».
Как заявили ранее врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ.
22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.