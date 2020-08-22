Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.

«В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там подчеркнули, что врачи, которые лечили Навального, «готовы взаимодействовать как с родственниками, так и с врачами зарубежной клиники и предоставить любую информацию или оказать помощь».

Как заявили ранее врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.