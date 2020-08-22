Врач назвал возможные причины комы Навального

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RT
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал RT о болезнях с симптоматическими проявлениями, похожими на состояние Алексея Навального.
Врач назвал возможные причины комы Навального
  • РИА Новости

Жемчугов рассказал о том, что, помимо сахарного диабета, кома Навального может быть связана с нарушениями в работе почек и печени.

«Это (симптомы Навального. — RT) относится только к каким-то проявлениям обрушения глюкозы или водно-солевого баланса… Почки болеют очень скрытно, и иногда это проявляется каким-то катастрофическим образом. Это может быть, например, кома — их десятки (видов. — RT). Самая частая — это уремическая кома, когда не работают почки и человек отравляется мочевиной и креатинином, которые накапливаются в крови при метаболизме белка. Второе — это кома из-за (болезней. — RT) печени. Например, если человек болел гепатитом и не знал об этом, выпил много алкоголя, несоответствующие таблетки, и печень вышла из строя — билирубиновая кома», — объяснил специалист.

При этом он обратил внимание на то, что на ранних стадиях такие заболевания могут протекать бессимптомно.

«При билирубиновых комах человек очень быстро теряет сознание… У меня был пациент — чемпион по велоспорту — виду спорта, предполагающему большую нагрузку. Когда он пришёл, оказалось, что почки не работают, хотя их обследовали и никто этого не заметил. Он простудился, и простуда спровоцировала острую почечную недостаточность», — добавил Жемчугов.

Ранее замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что в организме Навального не обнаружено ядов, врачи считают, что он не был отравлен.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.

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