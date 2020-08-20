В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального
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В министерстве заявили, что в пятницу, 21 августа, в Омск приедут специалисты из НМХЦ им. Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, чтобы провести расширенный консилиум.
«Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
20 августа в аэропорту Омска экстренно сел самолёт, на борту которого находился Навальный.
Скорая доставила его одну из больниц города, его состояние тяжёлое.
Врачи при обследовании Навального не выявили у него коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.