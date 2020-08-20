В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального

Состояние госпитализированного Алексея Навального к настоящему времени врачами расценивается как стабильно тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Омской области.

В министерстве заявили, что в пятницу, 21 августа, в Омск приедут специалисты из НМХЦ им. Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, чтобы провести расширенный консилиум.

«Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

20 августа в аэропорту Омска экстренно сел самолёт, на борту которого находился Навальный.

Скорая доставила его одну из больниц города, его состояние тяжёлое.

Врачи при обследовании Навального не выявили у него коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.