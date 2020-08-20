Медики исключили у Навального инфаркт, инсульт и коронавирус

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Врачи при обследовании Алексея Навального, находящегося в коме в реанимации больницы Омска, исключили у него коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт. Об этом заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Медики исключили у Навального инфаркт, инсульт и коронавирус
  • РИА Новости

Он отметил, что, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, анализ крови, инструментальные исследования Навального и консультации специалистов, можно говорить, что «нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму».

«Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данных за какие-то инфекционные поражения, в том числе COVID-инфекцию», — цитирует его ТАСС.

Ранее источник RT в медицинской сфере сообщил подробности госпитализации Навального.

Ранее стало известно о госпитализации Навального. Как заявляли власти Омска, в региональном аэропорту экстренно сел самолёт, на борту которого находился Алексей Навальный. Скорая доставила его в одну из больниц города.

По данным регионального Минздрава, Навальный «находится в состоянии естественной комы».

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