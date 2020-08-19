В ОП предложили ввести в школах курс медицинской грамотности

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Кирилл Горшенин
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности. Копия письма на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В ОП предложили ввести в школах курс медицинской грамотности
  • РИА Новости

Волынец рассказала, что цель такого курса — повышение общей осведомлённости школьников об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них.

«В рамках курса важно объяснить школьникам основы индивидуальной защиты и технику применения средств индивидуальной защиты, типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, правила поведения во время эпидемий (также вируса гриппа)», — говорится в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

Необходимость данного курса обосновывается не только ситуацией с распространением коронавируса, но и низким уровнем понимания природы вирусных заболеваний в целом, считает Волынец. Особое внимание стоит уделить способам их профилактики, отмечается в документе.

«Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ», — пояснила председатель Национального родительского комитета. 

При этом она обратила внимание на то, что в рамках отдельного предмета подобный курс должен быть необязательным. С другой стороны, по мнению Волынец, курс может стать частью программы школьного предмета основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Ранее в Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов бесплатными средствами индивидуальной защиты. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

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